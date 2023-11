المفوض العام للأونروا يزور غزة وهذا ما قاله عن الأوضاع الصحية في القطاع

وقالت توما لـCNN إن المفوض العام أبلغ عن "الظروف الرهيبة" في غزة وزار أحد ملاجئ الأونروا التي تأوي آلاف الأشخاص أثناء وجوده هناك. وأضافت: "هذا ملجأ للأمم المتحدة الذي ضرب بشكل غير مباشر خلال الحرب. الظروف الصحية فظيعة، حسبما قال. الناس يعيشون على الأساسيات، فقط القليل من الخبز وما تبقى من بعض الماء. موظفونا ملتزمون ويواصلون (عملهم)، لكنهم يجدون أيضاً أن العمل تحد كبير بالنظر إلى الإمدادات الإنسانية القليلة التي تدخل غزة".

وقالت توما لـCNN كان على الأونروا تقسيم وقودها في غزة، لأن "الاحتياطيات القليلة جداً" التي لديهم تنفد، وأضافت أن 670 ألف شخص يجدون ملجأ في ملاجئ الأونروا والمدارس والمرافق الطبية وحتى المستودعات في قطاع غزة.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا لشبكة CNN إنها لم تتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين قتلوا في الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الثلاثاء بسبب انقطاع الاتصالات، وأشارت إلى أنه قبل الحرب، كان يعيش هناك 125 ألف شخص، والآن يعيش حوالي 30 ألف شخص في ملاجئ الأمم المتحدة في جميع أنحاء المنطقة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: CNNARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: في غزة... عمليات جراحية على ضوء الهواتف ودون تخديرقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن المساعدات التي دخلت إلى القطاع بعيدة للغاية عن أن تفي بالاحتياجات «العارمة» في القطاع.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «جباليا»... معاناة إنسانية في السلم ومجازر في الحربشهد قطاع غزة، أمس الثلاثاء، مجزرة جديدة أسقطت ما لا يقل عن 400 قتيل وجريح، على أثر استهداف القوات الإسرائيلية مخيم جباليا في شمال القطاع.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: عبر معبر رفح.. مصر تستعد لاستقبال عدد من مصابي غزةتستعد السلطات الصحية في مصر لاستقبال عدد من المصابين بقطاع غزة، الأربعاء، في خضم تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 25 على التوالي.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الأونروا: الفلسطينيون في غزة يتعرضون للتهجير والعقاب الجماعيأبلغ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن يوم الإثنين بأن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أمين الأمم المتحدة يدين انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزةأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق بشأن تصعيد الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وأدان انتهاكات القانون الدولي جراء ما يحصل في هذه الحرب.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: مسيحيو القطاع والبحث عن الأمان بين كنيستينحرب غزة: مسيحيو القطاع والبحث عن الأمان بين كنيستين

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕