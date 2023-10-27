المملكة تفوز بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025م

فازت المملكة بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025م، بعد انتخاب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء الرياضة من مختلف الدول، وممثلي 191 دولة.

وبهذه المناسبة، نوَّه المسعد بالدعم المستمر وغير المحدود من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والتوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والتي تحرص على ضرورة مشاركة المملكة في التمثيل الدولي بمختلف المحافل والمناسبات الرياضية، وتعزيز وجود الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية.

كما قدم المسعد شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد، ومنسوبي مندوبية المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، على الجهود التي تقدمها المندوبية بشكل عام، بحضور المملكة الفعال في برامج اليونسكو كافة. headtopics.com

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