المفوض العام للأونروا يزور غزة: 'الظروف رهيبة وفظيعة'

وأضاف"هذا ملجأ للأمم المتحدة ضرب بشكل غير مباشر خلال الحرب. الظروف الصحية فظيعة الناس يعيشون على الأساسيات، فقط القليل من الخبز وما تبقى من بعض الماء".وأشار إلى أن"موظفونا ملتزمون ويواصلون (عملهم)، لكنهم يجدون أيضاً أن العمل تحد كبير بالنظر إلى الإمدادات الإنسانية القليلة التي تدخل غزة".

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما إنها لم تتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين قتلوا في الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيمللاجئين الثلاثاء بسبب انقطاع الاتصالات، وأشارت إلى أنه قبل الحرب، كان يعيش هناك 125 ألف شخص، والآن يعيش حوالي 30 ألف شخص في ملاجئ الأمم المتحدة في جميع أنحاء المنطقة.سياسة

CNNARABIC: المفوض العام للأونروا يزور غزة وهذا ما قاله عن الأوضاع الصحية في القطاعتمكن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من دخول غزة بعد 'أسابيع من مناشدة أطراف المختلفة'، وقضى بضع ساعات هناك الأربعاء، حسبما قالت مديرة الاتصالات في الوكالة جولييت توما لمذيعة CNN، بيكي أندرسون.

ALYAUM: 'الأونروا': 70 شهيدا من موظفي الوكالة منذ بدء العدوان على غزةأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) فيليب لازاريني سقوط 70 موظفاً في الأونروا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

SKYNEWSARABIA: الأونروا: الفلسطينيون في غزة يتعرضون للتهجير والعقاب الجماعيأبلغ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن يوم الإثنين بأن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي.

BBCARABIC: حرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصريحرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصري

AAWSAT_NEWS: صافرات الإنذار تدوّي في عسقلان وغلاف غزة وجنوب إسرائيلصافرات الإنذار تدوّي في عسقلان وغلاف غزة وجنوب إسرائيل إثر رشقة صاروخية كبيرة من غزة.

ALYAUM: مجلس التعاون يؤكد على الموقف الرافض للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزةأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على الموقف الثابت لدول المجلس الرافض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة.

