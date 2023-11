المفوض العام للأونروا: سنبقى مع الفلسطينيين في غزة

ويذكر أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الجاري (يوم أطلقت حركة"حماس" معركة"طوفان الأقصى") بلغت 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا. التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده"تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

علق عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين وريتشارد بلومنثال على درس واشنطن مسألة إرسال قوة متعددة الجنسيات لقطاع غزة وذلك بعد"القضاء" على حركة حماس، وإعطاء دور للرياض فيها.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

أبلغ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن يوم الإثنين بأن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي.

تمكن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من دخول غزة بعد 'أسابيع من مناشدة أطراف المختلفة'، وقضى بضع ساعات هناك الأربعاء، حسبما قالت مديرة الاتصالات في الوكالة جولييت توما لمذيعة CNN، بيكي أندرسون.

المفوض العام للأونروا يزور غزة: 'الظروف رهيبة وفظيعة'

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) فيليب لازاريني سقوط 70 موظفاً في الأونروا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع، ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع، ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

