المملكة تتبرع بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وبين معاليه أن ، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: 'الملك' يتبرع بـ 30 مليون للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيينالمملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: «عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023«عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ارتفاع أرباح 'أكوا باور' 16.5% إلى 398 مليون ريال بالربع الثالثارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 341.7 مليون ريال في الربع ال

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «أنابيب الشرق» تقفز 125.4% إلى 20.8 مليون ريالأرباح «أنابيب الشرق» تقفز 125.4% إلى 20.8 مليون ريال

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أمين الأحساء: 130 مليون ريال عوائد الفرص الاستثمارية للأمانة في 2023أمين الأحساء: 130 مليون ريال عوائد الفرص الاستثمارية للأمانة في 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕