الموت جوعًا لمن نجا.. 'مخابز غزة تحت القصف' قبيل هجوم 'إسرائيل' البري المزمع

اتهمت وكالات إغاثة، 'إسرائيل' باستخدام المجاعة كسلاح حرب مع تراجع عدد قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وشكوى السكان من النقص المتزايد في الغذاء والماء..وزعمت وكالات الإغاثة أن المخابز تعرضت للقصف في الغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب تقرير نشرته صحيفة 'ذا تايمز' البريطانية..

كما أدت غارة واحدة يوم الأربعاء إلى مقتل عشرة مدنيين، وفقًا لمسؤولين في 'حماس'، وقالت وكالات الإغاثة إن ثلاثة مخابز أغلقت أبوابها أيضًا بسبب نقص الوقود، ومن المرجح أن تفعل ذلك..بدورها، كشفت ريهام الجعفري من منظمة 'أكشن إيد'، تقول: 'نرى المخابز تتعرض للقصف بينما يصطف المدنيون كل يوم للحصول على الطعام لعائلاتهم'، وتابعت: 'أولئك الذين نجوا من القصف قد يموتون من الجوع بدلًا من ذلك'..

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