المكتبات الأميركية تتيح الزيارات... هاتفياً

وكما هو الحال عند استعارة الكتب الورقية وغيرها من المواد، قد تضطرون إلى الانتظار إذا كان ما تريدونه محجوزاً من قبل أشخاص آخرين، فضلاً عن أنّ مُهل الإعارة تختلف بين مكتبة وأخرى. يمكنكم غالباً استخدام المواد التي اقترضتموها على التطبيق الذي حدّدته المكتبة، ولكنّ بعض التطبيقات توفّر لمستخدميها خياراً يسمح لهم بإرسال المحتوى الذي يريدونه إلى جهاز «كيندل» للقراءة.
وأخيراً وليس آخراً، تقدّم بعض المؤسسات «مكتبة أشياء» للاستعارة لحملة بطاقاتها كالمعدّات التقنية، والألعاب اللوحية، وأدوات وأوعية للطهي التي يمكنكم التحقق منها على موقع خدمات المكتبة. تنطلق غداً الأربعاء أول قمة في العالم حول سلامة الذكاء الاصطناعي بمشاركة حكومات دولية، وشركات رائدة وخبراء في محادثات حاسمة.يشعر 53 في المائة من الموظفين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والطاقة، بالقلق من التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة، بحسب استطلاع شركة «كاسبرسكي».وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً، الاثنين، استند إلى صلاحيات الطوارئ الفيدرالية لفرض رقابة حاسمة على شركات الذكاء الاصطناعي في خطوة حاسمة.https://aawsat.
ويجتمع قادة سياسيون ومسؤولون في شركات التكنولوجيا العملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي حتى يوم الخميس لمناقشة المخاطر المترتبة عن التطور المتسارع لهذه التقنية الثورية. وحذّر بعض رؤساء التكنولوجيا والقادة السياسيين من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً للعالم، ما أثار سباقاً بين الحكومات والمؤسسات الدولية للبحث عن وضع ضمانات وتنظيم للمستقبل. وفي خطوة أولى بالنسبة للجهود الغربية لإدارة التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي، انضم نائب وزير صيني إلى قادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب رؤساء التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك وسام ألتمان من «تشات جي بي تي».
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