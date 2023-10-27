المنازل البريطانية «سجن» لآلاف الكلاب

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أنه في أعقاب طلب هيئة «حرية تداول المعلومات»، حصلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على بيانات من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، أظهرت أنّ 3499 كلباً محظوراً مسجّلة لديها، من بينها 3316 في إنجلترا، وفق ما ورد عن وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

والالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم لحماية نفسه من العدوى، لكن يُمكن أن يكون أيضاً عاملاً خطراً للأمراض المزمنة، مثل القلب والسكري والسرطان. ويحظى تأثير النظام الغذائي في الالتهاب باهتمام علمي كبير. وغالباً ما تعتمد توصيات الحد من استهلاك اللحوم الحمراء، على دراسات قديمة تشير إلى أنها «تؤثر سلباً في الالتهاب»، لكن الدراسات الحديثة لم تدعم ذلك، وفق الباحثين.

ووجدوا أنه عند تعديل مؤشر كتلة الجسم (أداة لتقييم الوزن الطبيعي أو زيادة الوزن)، لم يكن تناول اللحوم الحمراء مثل لحم البقر أو الضأن، مرتبطاً بشكل مباشر بأي علامات التهاب؛ ما يشير إلى أنّ وزن الجسم، وتحديداً الدهون وليس اللحوم الحمراء، قد يكون هو المسبّب للالتهاب. headtopics.com

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خربطت الحرب رأسه، وأصابته بِحيرة حيال الاستمرار بالعيش في الولايات المتحدة: «لستُ متأكداً من قدرتي بعد اليوم على تسديد الضرائب لها». يشعر بـ«ولادة جديدة ورؤية العالم من منظار آخر». يقول بمسؤولية وحذر: «لا أستطيع تجنُّب ما سبق وتجنّبه في مهنتي. رفضتُ دوراً في فيلم أميركي يكمل الرواية البيضاء الخبيثة. ما يجري مذبحة، ولا مَن يسمع». headtopics.com

يتحدّث لـ«الشرق الأوسط» من دبي بعد تعذّر إكمال تصوير فيلم في فلسطين، من إخراج شيرين دعيبس. يكتفي بالقول: «مهم ويحمل رسالة». إذن، لا يزال باستطاعة الفن خدمة الإنسانية. آدم بكري مصاب بالشكّ حيال هذا الدور: «اليوم تحديداً، لا أملك إجابة. لم أعد أؤمن تماماً بقدرة الفن على تغيير العالم. لكنه عزاء ولن أكفّ عن المحاولة».

اتّهموا حسابها في «إنستغرام» بـ«التحريض»، وحين مسَّ الترهيب أهل الدار، دوَّرت زوايا. ترفض موت الحياة بتكدُّس الجثث وغصّة المقابر، وتصرّ على استمرارها رغم الخسائر. ترفض أيضاً الرمادية: «الحياد أقل المواقف أخلاقية، لا يستقيم مع إسرائيل». تفهُّمها حذر فنانين في الداخل أمام إعلان الغضب، لا يبرّر صمت آخرين: «ينفع الحياد حين يمارس الطرفان الشرّ. أمام الحق، يدلّ على وقوف في الصفّ المُعادي». headtopics.com

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