المقاطي يودع حياة العزوبية

احتفل الشاب عاطي بن مناحي المقاطي بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، وسط حضور جمعٍ من الأهل والأصدقاء وزملاء العمل الذين تمنوا حياة زوجية سعيدة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: بعملية جراحية معقدة.. إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري بالجوفتمكن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 25 عاماً.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: تربية الطفل ليست سهلة.. وللتدليل المبالغ عواقب سلبية!تعتبر تربية الطفل من أكثر المهام صعوبة على الإطلاق، وفي نفس الوقت إحدى أكثر الوظائف متعة.إذ يسعى الآباء غالباً إلى توفير حياة مثالية لأطفالهم قدر استطاعتهم

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: وزير الدفاع السعودي: يجب وقف النار والتهجير القسري في غزةتأكيداً على موقف المملكة بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، والعمليات العسكرية البرية في غزة لما تحمله من مخاطر على حياة آلاف المدنيين، التقى وزير الدف

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: السعودية: يجب وقف النار والتهجير القسري في غزةتأكيداً على موقف المملكة بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، والعمليات العسكرية البرية في غزة لما تحمله من مخاطر على حياة آلاف المدنيين، التقى وزير الدف

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: أمينة أردوغان: نهدف إلى إنشاء نمط حياة خال من النفاياتوتشجيع هذه الممارسة على المستوى الدولي من خلال مؤسسة 'صفر نفايات' - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: خروج مستشفى الصداقة في غزة عن العمل يهدد حياة مرضى السرطانصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕