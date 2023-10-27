المغرب.. دعوات لمليونية بالدار البيضاء الأحد تنديدا بجرائم الاحتلال ودعما لغزة

ودعت الجبهة في بلاغ لها إلى المشاركة المكثفة في هذه الاحتجاجات، وفي مقدمتها مسيرة شعبية بمدينة الدار البيضاء.12 مع غزة وفلسطين، تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولات التهجير القسري، وللوقوف ضد استعدادات الجيش الصهيوني لاجتياح غزة الصامدة.الصهيوني المدمر على غزة وأعمال الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري وإفشال الهجوم البري على غزة الصامدة، مع فتح المعابر وإيصال الدعم العاجل للساكنة المنكوبة وخاصة الماء والدواء والوقود.
كما تأتي احتجاجات يوم الأحد من أجل التعبير عن دعم الشعب المغربي للمقاومة الفلسطينية بمختلف أطرافها وأشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، مع المطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط فوراً، وإلغاء اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني.
وإلى جانب ذلك، ستعرف الاحتجاجات حسب البلاغ "تنديدا قويا بموقف الدول الاستعمارية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية راعية الإرهاب الدولي، المشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني". وشهدت العديد من المدن المغربية وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، جدد فيها المغاربة التنديد بجرائم الحرب الممارسة من طرف الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين. headtopics.com
وشهدت مساجد في مدن مثل الدار البيضاء وأكادير واشتوكة ايت باها وطنجة والناظور وشفشاون ومدن أخرى وقفات وحدها التنديد بالقصف الصهيوني المتواصل على المدنيين في غزة. وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إن 65 مدينة مغربية أعلنت عن تنظيم 160 فعالية تضامنية انخراطا منها في التضامن مع غزة الأبية، في جمعة الغضب الثالثة، تحت شعار “غزة تحت النار”.
والأحد الماضي شهدت العاصمة المغربية الرباط مظاهرة مليونية دعما للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بوقف التطبيع مع الاحتلال. وتواجه مناطق عديدة بقطاع غزة، مساء الجمعة، انقطاعا"كاملا" للاتصالات وسط قصف إسرائيلي"غير مسبوق"، وفق إعلام فلسطيني. headtopics.com
وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية (تابعة لحركة حماس)، أن"جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق".وتخوض إسرائيل منذ 3 أسابيع، عملية عسكرية على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.