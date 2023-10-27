المعرض الزراعي.. توقيع 16 اتفاقية باستثمارات تتخطى 3 مليارات ريال

2023 والمؤتمر التجاري الدولي، بمشاركة أكثر من 410 شركات عارضة من 40 دولة على مدى أربعة أيام مسجلةً أكبر عددٍ من الزوار على مدى تاريخها.

ووقعت 16 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال، وثلاث مذكرات تفاهم لتبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية. وتعد خطوة مهمة لتعزيز التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم، وفرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وشكَّل المعرض، فرصة لرجال الأعمال والصناعيين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وتجار الجملة والمصدرين والمستوردين والمعنيين والمهتمين، للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات، وتسليط الضوء على سُبل تفعيل الحركة التجارية والتعريف بالمنتجات. headtopics.com

وشاركت عدة شركات أجنبية من عدة دول أوروبية وآسيوية منها، هولندا، والصين، والهند، وتايلند، وإسبانيا، وتركيا، وجورجيا، عرضت ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي عبر أجنحة متنوعة. وشملت؛ أبرز التقنيات الزراعية الحديثة، والبيوت المحمية، والزراعة الذكية، والروبوتات الزراعية، وحلول وتقنيات مزارع الدواجن والمواشي، ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية، والاستزراع السمكي، وأنظمة الريَ، والمبيدات والأسمدة، ومزارع الألبان.

وتهدف استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وتضافر الجهود المحلية والدولية، وصولًا لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة. headtopics.com

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