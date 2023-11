المغرب: إصلاح أنظمة التقاعد ينطلق بداية 2024

في سياق آخر، قدم الوزير المنتدب المكلف الموازنة خلال الاجتماع نفسه، فوزي لقجع، عرضاً حول الدعم المباشر الذي ستبدأ الحكومة تقديمه للأسر الفقيرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. تكثف الحكومة السعودية تحركاتها لتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية عبر تشريعات وأنظمة محفزة لرؤوس الأموال، حيث قررت مؤخراً الاتجاه صوب مهنة المحاماة؛ لتمكين المكاتب الأجنبية من تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة السعودية لرفع كفاءة البيئة محلياً، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المحاماة.

وأكد المحامي أحمد محمد الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة في رفع كفاءة مهنة المحاماة، وتعزيز الجوانب القانونية، بما يتلاءم مع الأنظمة السعودية الحديثة التي تهتم وتراعي أثناء إعدادها أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية.

وأضاف الدكتور الصمعاني، أن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية يُسهم في تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة. أعلن رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، توسيع استراتيجية الشركة في مجال الأمن السيبراني للتقليل من أيّ تهديدات للإمدادات الثابتة من الطاقة، مؤكداً أن هذا النهج يعد تسخيرا للإمكانات القوية للابتكارات الرقمية.

وقال المهندس الناصر «إذا نظرنا إلى الطفرات التقنية الجديدة والتطورات الرقمية المتسارعة بما فيها تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والمخاطر المحتملة، يصبح من الضروري التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمجتمعات لإيجاد حلول تجاه المخاوف الأمنية التي تسبب تهديدات للأعمال والمجتمعات».

