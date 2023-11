المجلس المحلي في الحرث يناقش تعثر «المياه» ومخاطر «البرسوبس»

جاء ذلك خلال الاجتماع بأعضاء المجلس المحلي والجهات الخدمية. وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز المواضيع الخدمية. فيما تحدث مدير مكتب «التعليم» بالمسارحة والحرث الدكتور علي عطيف عن الخدمات التعليمية وقال إنه تم الانتهاء من صيانة مدرسة صميل وتركيب أدوات الأمن والسلامة، فيما تم تسليم مدارس أم الشعنون والسلب إلى المقاول لصيانتها.

وتحدث مندوب «الصحة» عن الخدمات الصحية في المحافظة وأفاد بأنه تم إيجاد كوادر صحية في كل من مركز صحي الواحة وأم الشعنون وتم تعيين مدير جديد لمركز صحي المروة. وقال مندوب «الزراعة» إن إدارته تعكف حالياً على إيجاد حلول لشجرة «البرسوبس» التي غطت جزءاً كبيراً من أودية المحافظة وخطرها على تدمير البيئة النباتية الأخرى.

وتحدث مندوب «المياه» عن مشروع المياه في المحافظة وسبب تأخره بأنه تمت سرقة كابل المشروع وأن العمل جارٍ على توريد بديل في القريب العاجل. من جهة أخرى طالب أعضاء المجلس المحلي بعودة سوق الخوبة الأسبوعي لخدمة السكان والزوار، وإيجاد مبنى للهلال الأحمر لعدم توفر مركز هلال أحمر في المحافظة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OKAZ_ONLINE: وزير الصحة: 145 مليار ريال مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي بحلول 2030وزير الصحة: 145 مليار ريال مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي بحلول 2030

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إنتاج أميركا النفطي يرتفع لمستوى قياسي عند 13.05 مليون برميل يومياًارتفع إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس (آب) عند 13.05 مليون برميل يومياً.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: آبار المياه في صنعاء... منجم حوثي للإثراء غير المشروعحفرت الجماعة الحوثية في صنعاء عشرات الآبار في باحات مؤسسات حكومية ومنازل مسؤولين سابقين بغرض الإثراء غير المشروع من بيع المياه للسكان بسعر مضاعف

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: البيت الأبيض: واشنطن والرياض تناقشان خطر توسيع الصراع في الشرق الأوسطصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان يناقش خطر توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: أرقام خطيرة.. تعرف على خسائر مصر مقابل فقدان المياهفيما يعتبر نهر النيل المصدر الأبرز للمياه في مصر التي يقطنها نحو 110 ملايين نسمة، يتسبب تراجع منسوب المياه بخسائر فادحة في البلاد.فقد كشف هاني سويلم وزير ا

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: أرقام خطيرة.. هذه خسائر مصر المهولة مقابل فقدان المياهفيما يعتبر نهر النيل المصدر الأبرز للمياه في مصر التي يقطنها نحو 110 ملايين نسمة، يتسبب تراجع منسوب المياه بخسائر فادحة في البلاد.فقد كشف هاني سويلم وزير ا

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕