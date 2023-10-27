المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط 1%

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، الجمعة، وسط مخاوف المستثمرين من تزايد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط مما قد يعطل الإمدادات، وذلك بعد قصف الجيش الأميركي أهدافًا إيرانية في سوريا..وبحسب 'سكاي نيوز عربية'، فإنه وبحلول الساعة 1254 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 93 سنتًا، أو 1.1 بالمئة، إلى 88.86 دولار للبرميل..وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 91 سنتًا، أو 1.1 بالمئة، إلى 84.12 دولار للبرميل..

من ناحية أخرى، قال مصدران ومسؤولون إن مقذوفين سقطا في مدينتين مصريتين على البحر الأحمر، الجمعة، مما أسفر عن إصابة ستة، وهو ما ينذر بخطر اتساع نطاق الصراع على خلفية العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة..وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية أكبر عدوان بري لها في غزة خلال حربها المستمرة منذ 20 يومًا على قطاع غزة، بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تزال تستعد لاجتياح بري كامل..

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أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع المخزونات الأميركية بأكثر من التوقعاتتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد ارتفاع المخزونات الأميركية، رغم تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي قد تحد من الإمدادات. اقرأ أكثر ⮕

أي رسائل لتنظيم مصر «تفتيش حرب» بحضور السيسي؟وسط تحذيرات من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، «تفتيش حرب» لإحدى أبرز الفرق العسكرية بالجيش المصري. اقرأ أكثر ⮕

بعد تحذير قائد الحرس الثوري.. إيران تستعرض بـ'اقتدار 1402'تنطلق خلال أيام مناورات 'اقتدار 1402' ' للقوات البرية للجيش الإيراني، وذلك في ظل ارتفاع المخاوف من اتساع رقعة الصراع الدائر في غزة. اقرأ أكثر ⮕

استقرار أسعار النفط مع استمرار الصراع في الشرق الأوسطصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف الشرق الأوسطأسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط اقرأ أكثر ⮕

بعد التراجع الحاد.. ارتفاع أسعار النفط وبرميل 'برنت' فوق 89 دولاراارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط ما أثار مخاوف حول الإمدادات العالمية من الخام. اقرأ أكثر ⮕