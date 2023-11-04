المدمرة "اتش ام اس داونتليس" تستهدف قاربًا سريعًا مشتبه به في البحر الكاريبي

وأطلقت المدمرة "اتش ام اس داونتليس" ومقرها بورتسموث مروحيتها وايلدكات وفريق القناصة التابع لمشاه البحرية الملكية لاستهداف قارب سريع مشتبه به خلال العملية.تبلغ قيمتها السوقية 140 مليون جنيه استرليني خلال الصيف.وقال متحدث باسم البحرية الملكية: "خلال دورية روتينية لمكافحة المخدرات في البحر الكاريبي أطلقت المدمرة داونتليس مروحيتها وايلدكات وفريق القناصة التابع لمشاه البحرية الملكية لتعقب المركبة المشتبه بها."

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