المركزي الأمريكي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير /عاجل

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضع سياسات البنك المركزي الأمريكي في بيان بعد الاجتماع: "من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".

في الوقت ذاته أكدت اللجنة أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة قوية، ولا يزال سوق الوظائف قويًا أيضًا، على الرغم من ضعفه في الأشهر الأخيرة. وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعا.

