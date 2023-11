المركزي الأمريكي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير /عاجل

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

ALMOWATENNET: الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع

ALARABIYA: الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2023أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الثالث بالتثبيت خلال اجتماعات عام

ALYAUM: ارتفاع معظم بورصات الخليج قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدةارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

RTARABIC: ارتفاع أسعار النفط والأعين على الفدرالي الأمريكيارتفعت أسعار النفط اليوم مع تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حول أسعار الفائدة.

ALEQTISADIAH: الفيدرالي يثبت سعر الفائدة عند 5.50%أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء مرة أخرى أسعار الفائدة القياسية ثابتة عند 5.50% وسط خلفية نمو الاقتصاد وسوق العمل والتضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي.

AAWSAT_NEWS: تأثيرات الحرب في المنطقة تُلقي بظلالها على اجتماع «المركزي المصري»تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، للنظر في أسعار الفائدة وسط تغيرات جيوسياسية انعكست بدورها على اقتصاد البلاد وسط أوضاع إقليمية صعبة.

