المجلس العربي يحمل الأنظمة 'الصامتة' مسؤولية معاناة الفلسطينيين

و"المجلس العربي"، منظمة غير حكومية، اتخذت من تونس العاصمة مقرا رئيسيا لها، مع فروع بدول أخرى، وتأسست عام 2014، وتجمع عدة شخصيات عربية، بهدف ترسيخ الثقافة الديمقراطية بالمنطقة، وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.

وأضاف:"نُحمل الأنظمة العربية الصامتة على تلك المجازر، وخاصة تلك التي تشارك في محاصرة الشعب الفلسطيني وتجويعه، وتلك التي تواصل مسارات التطبيع، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية على تواصل معاناة الفلسطينيين".

وأردف:"نُثمن موقف دولتي شيلي وبوليفيا بسحب سفيريهما من الدولة المعتدية، احتجاجا على الجرائم المتواصلة بحق سكان غزة".وشكر المجلس العربي"الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، على مواقفه المبدئية وحرصه على إيقاف إطلاق النار".

وأعلن أنه سيدعو"لمؤتمر قمة للشعوب العربية، سابق للقمة العربية المتأخرة التي تمثل الأنظمة ولا تمثل الشعوب، وذلك لأجل إسماع العالم صوت الشعوب العربية".

