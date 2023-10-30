المشي لتجنب الوفاة المبكرة.. دراسة تكشف كم خطوة تحتاج يوميًّا

أظهرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن 22 دقيقة من النشاط المعتدل، مثل المشي السريع أو حتى البطيء، يمكن أن تكون كافية لتعويض الآثار الصحية السلبية الناجمة عن الجلوس طويلًا، وتقلل من خطر الوفاة الذي يأتي من نمط الحياة الكسول..وحسب موقع 'الحرة'، فحصت الدراسة بيانات 11989 شخصًا، تزيد أعمارهم على 50 عامًا من النرويج والسويد والولايات المتحدة، نصفهم من النساء، وارتدوا أجهزة لتتبع نشاطاتهم البدنية..

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بممارسة 150 دقيقة فقط من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًّا؛ أي ما يزيد قليلًا عن 21 دقيقة يوميًّا..ويُعد المشي إحدى الطرق السهلة لممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة، كما أن الأبحاث تُظهر مدى فائدة المشي مثل تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أو تحسين الصحة العقلية للشخص..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

3 نصائح لتجنب هذا النوع من السرطان !3 نصائح لتجنب هذا النوع من السرطان ! اقرأ أكثر ⮕

الهيئة العامة للطرق.. أهم النصائح لقيادة آمنة آثناء المطرلتجنب انفجار إطار المركبة لا تضغط على دواسة الفرامل وستقوم السيارة بالتوقف تدريجيًا. اقرأ أكثر ⮕

بمناسبة يومه العالمي..مختصون لـ 'اليوم': المشي وصفة طبية ساحرة وغير مكلفةأكد مختصون أن رياضة المشي تُعد من الوصفات الطبية الساحرة التي تسهم في علاج الكثير من الأمراض، وتحسن المزاج والنفسية. اقرأ أكثر ⮕

80 مشاركًا في التعرف على مسار الطيور المهاجرة بالأحساءنظمت جمعية المشي والجري بالأحساء، رحلة إلى بحيرة الأصفر، للتعرف على مسار الطيور المهاجرة في البحيرة ومشاهدة الطبيعة المحيطة بها. اقرأ أكثر ⮕

طالبات الثانوية الثانية بالوجه يُثقفن النشْء عن أهمية الكيمياء في حياتنا اليوميةبحضور مشرفات العلوم حنان حامد وفايزة مرشد، ومشرفة التوجيه والإرشاد مزنة البلوي، وعدد من معلمات الابتدائية الثالثة والطفولة المبكرة بمحافظة الوجه، فعَّلت الثانوية الثانية للبنات بالوجه أسبوع الكيمياء العربي؛ لغرص اقرأ أكثر ⮕

'أخصائي روماتيزم': المشي والتقليل من الأجهزة الذكية واللحوم الحمراء يساهم في مواجهة الأمراضسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕