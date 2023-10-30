المئات من كبار الاقتصاديين لنتنياهو: 'لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل'

وذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت" أن الخبراء وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذروا فيها من التداعيات الاقتصادية، وقالوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

ولفتت الصحيفة أن الخبراء يضمون أعضاء سابقين في بنك إسرائيل (البنك المركزي) ووزارة المالية وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لأداء اقتصاد البلاد تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.قال عضو المكتب السياسي في"حماس" موسى أبو مرزوق، إن"أعضاء في السلطة الفلسطينية ودولا عربية طالبوا سرا بالقضاء على الحركة"، مستغربا من الموقف"المخزي لإخواننا في السلطة برام الله".

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.نشر الجيش الإسرائيلي صورة الدبابة التي انقلبت في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جنديين في قوات الاحتياط. headtopics.com

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على عناصر من حركة"حماس" خلال ساعات الليل.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.أوضحت الحكومة المصرية سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، عقب أن أصبحت تزيد عن الساعة فى بعض المناطق، وسط تساؤلات لدى بعض المواطنين.

نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن"إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة"إنجلرليك" التركية التابعة لحلف"الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".أعلنت كتائب"القسام" استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما.أفادت"أ ف ب" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. headtopics.com

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غزة تستعيد الاتصالات والإنترنت... وعدد ضحاياها يجاوز الـ 8000 قتيل (تغطية مباشرة)عاودت إسرائيل هجماتها جواً وبحراً وبراً لتقتل العشرات وتصيب المئات في قطاع غزة المنهك من حصار مستمر منذ 22 يوماً، رغم عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

غزة تستعيد الاتصالات والإنترنت... وحصيلة القتلى تتجاوز الـ8000 (تغطية مباشرة)عاودت إسرائيل هجماتها جواً وبحراً وبراً لتقتل العشرات وتصيب المئات في قطاع غزة المنهك من حصار مستمر منذ 22 يوماً، رغم عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

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