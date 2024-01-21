المأزق الأمريكي في الشرق الأوسط، وحالة القلق من فقدان نفوذها وهيمنتها، فالطريقة الفجة اللا أخلاقية التي تدعم بها واشنطن هجمات إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين، إلى حد رفض الدعوة العالمية الواسعة لوقف إطلاق النار، تكشف مسار تدهور الهيمنة الأمريكية





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