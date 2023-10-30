الليلة.. ميسي على موعد مع الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه

يقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم انتر ميامي الأمريكي، من التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام عن عام 2023، خلال الحفل المقام الليلة في العاصمة الفرنسية باريس.وتضم قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية فى العام الجارى 30 نجمًا رأسهم ميسى و النرويجي هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسى مبابى جناج باريس سان جيرمان.

وكشفت بعض التسريبات عن حصول ميسي على الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه، والابتعاد بفارق 3 جوائز عن أقرب منافسه كريستيانو رونالدو نجم النصر المتوج بـ 5 ألقاب.واستطاع ميسي نهاية العام الماضي 2022 في قيادة المنتخب الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم في قطر، مكملاً مسلسل انجازاته الكروية.

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