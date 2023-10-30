الليلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 'بالون دور 2023'

تترقب جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اليوم الاثنين حفل الكرة الذهبية السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، الذي تنظمه مجلة"فرانس فوتبول".وهذه الجوائز هي: الكرة الذهبية لأفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل ناد في العام (رجال/ سيدات)، جائزة كوبا (أفضل صاعد)، جائزة ياشين (أفضل حارس).

ومن المتوقع أن تكون المنافسة منحصرة بين الثلاثي، وسط تسريبات تشير إلى تتويج ميسي بالفعل بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته. تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع في قطاع غزة وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية .

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أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.

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ما تريد معرفته عن صلاة الخسوف والكسوفما تريد معرفته عن صلاة الخسوف والكسوف اقرأ أكثر ⮕

هل يظلم هالاند في صراع الكرة الذهبية بسبب جنسيته؟تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة حفل مجلة 'فرانس فوتبول' لتوزيع جوائزها السنوية لعام 2023، وفي مقدمتها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. اقرأ أكثر ⮕

«شاتيليه» مسرحاً لصراع شرس على جوائز الكرة الذهبيةتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة الاثنين لمسرح «شاتيليه» بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز «الكرة الذهبية» اقرأ أكثر ⮕

منافسة شديدة بين ميسي وهالاند ومبابي.. برأيك من يستحق جائزة الكرة الذهبية؟تتجه أنظار جماهير لعبة كرة القدم نحو العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين، الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ يُقام حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول'. اقرأ أكثر ⮕

الكرة الذهبية.. ميسي نحو 'الثامنة' والبعض يعتبرها فضيحةفي حفلها السنوي المعتاد، ستقدم مجلة 'فرانس فوتبول' جائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين، لأفضل لاعب خلال الموسم المنصرم 2022-2023. اقرأ أكثر ⮕

الكرة الذهبية 2023: ميسي مرشح لتتويج ثامن وبونماتي لأوَّليملك الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانية أيتانا بونماتي حظوظا كبيرة للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في عام 2023، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية، الاثنين في باريس بعد مساهمتهما الكبيرة في تتويج منتخبي بلديهما بكأس العالم للرجال والسيدات. اقرأ أكثر ⮕