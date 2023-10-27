الكشفُ عن مواقع المنشآت الرياضيّة المستضيفة لمنافسات دورة الألعاب السعودية 2023

كشفت اللجنةُ العليا المنظّمة لدورة الألعاب السعودية 2023، عن مواقع المنشآت الرياضية المستضيفة لمنافسات الدورة، التي تنطلق في الـ26 من نوفمبر وحتى العاشر من ديسمبر المقبل، في الرياض وجدة..

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد منافسات 7 رياضات، هي: الجمباز في صالة الجمباز، ومنافسات فنون القتال المتنوع، والووشو والملاكمة التايلاندية والملاكمة في صالة الفنون القتالية، فيما ستقام منافسات السهام والكريكيت في الملعب الفرعي، أما منطقة الجمهور فستحتضن هذا العام منافسات 5 رياضات، هي: كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة السلة 3X3، والتسلق، والتزلج اللوحي..

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دورة الألعاب القتالية 'الرياض 2023': المبارزة السعودية تحصد الذهبسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

المبارزة السعودية تحصد الذهب في دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”صحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

7 ميداليات تزيد الغلة السعودية في «الألعاب البارآسيوية»ارتفع رصيد البعثة السعودية في دورة الألعاب البارآسيوية هانغتشو الصينية، إلى 7 ميداليات «ذهبيتين - ثلاث فضيات - برونزيتين». اقرأ أكثر ⮕

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الأمير فهد بن جلوي يلتقي بالبعثة السعودية في دورة الألعاب الباراآسيويةزار رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الباراآسيوية الرابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مساء اليوم ، مقر البعثة السعودية، في قرية الرياضيين بهانغتشو، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأستاذ عبدالعزيز باعشن... اقرأ أكثر ⮕

'30' يومًا على انطلاق النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕