الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا موسعا بشأن أحداث مطار داغستان

قال ديمتري بيسكوف، متحدث الرئاسة"الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا بشأن الأحداث التي شهدها مطار محجة قلعة بجمهورية داغستان.

وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفيين الاثنين:"من المعروف والواضح أن الأحداث (مساء الأحد) في مطار محجة قلعة كانت إلى حد كبير نتيجة لتدخل أجنبي". ومساء الأحد نشب شجار بين قوات الأمن ومتظاهرين اقتحموا مطار محجة قلعة في داغستان ذاتية الحكم التابعة للاتحاد الروسي، بسبب طائرة قادمة من إسرائيل، وذلك للتعبير عن غضبهم إزاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

واقتحم المحتجون المطار أثناء وصول الطائرة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين ما أسفر عن إصابة 20 شخصا. وأوضح أنه تم إبلاغ بوتين بالأحداث من قبل الإدارات المعنية في روسيا، وأنه سيعقد اجتماع موسع حول الأحداث يحضره مسؤولون حكوميون روس وأعضاء في مجلس الأمن الروسي.وتابع:"ما يحدث في قطاع غزة أثّر أيضا على الناس، ومع المشاهد التلفزيونية التي تظهر رعب ما يحدث في غزة من موت الناس والأطفال وكبار السن والعاملين في قطاع الصحة، فمن السهل جداً على الأشخاص الأشرار استغلال تلك المشاهد وإثارة الوضع". headtopics.com

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة دمرت خلالها أحياء سكنية كاملة وأسفرت عن"8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة، وإصابة أكثر من 21048"، وفق مصادر فلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي."صحة غزة": ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي إلى 8306 شهداء

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