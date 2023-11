الكشف عن رسالة سعودية إلى أمريكا حول تطبيع العلاقات مع الاحتلال

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن السعودية أكدت لإدارة بايدن أن المملكة لا تزال مهتمة بالسعي للتوصل إلى اتفاق من شأنه تطبيع العلاقات مع الاحتلال. ولفت إلى أن السعودية لم تقم بإدانة عملية حماس، كما أن المسؤولين السعوديين انتقدوا عمليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبينت أن الوزير السعودي التقى بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، لمناقشة الأوضاع في غزة وأكدا الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية في القطاع. وشدد على أن الحرب في غزة تجعل من الصعب إحراز تقدم في الوقت الحالي، لكنه قال"مازلنا ملتزمين بها ومن الواضح لنا أن السعوديين ما زالوا ملتزمين بها".

