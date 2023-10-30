الكرملين: أحداث داغستان نتيجة للتدخل الخارجي وتأثير المعلومات

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع تعليقا على اقتحام مطار محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بأن تلك الأحداث هي إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي، بما في ذلك تأثير المعلومات.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.طالب المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إسرائيل باستخدام كل قوتها للقضاء على"حماس"، وقال إنه"على الجيش الإسرائيلي أن يعلق رؤوس قادة"حماس" على الأوتاد بطرقات قطاع غزة".

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.مع انطلاق المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية المعلنة على غزة بعمليات برية متزايدة، تواصل وسائل إعلام الحديث عن مفاجآت عسكرية فلسطينية محتملة.أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل. headtopics.com

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إسرائيل تطالب روسيا بحماية مواطنيها بعد أحداث المطار في داغستاندعت إسرائيل السلطات الروسية إلى حماية رعاياها، بعد أن هاجم محتجّون لدى وصول طائرة من إسرائيل إلى مطار مطار محج قلعة في داغستان. اقرأ أكثر ⮕

إغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيينإغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين اقرأ أكثر ⮕

توقيف 60 شخصاً بعد اقتحام مطار في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيليةأفادت السلطات الروسية أن 60 شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا، فيما أصيبت 9 من عناصر الشرطة.وقال الجهاز ال اقرأ أكثر ⮕

إخلاء مطار روسي من محتجين على رحلة قادمة من إسرائيلأعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله اعتبارا من مساء يوم الأحد، وفقما نقلت 'رويترز'. اقرأ أكثر ⮕

حشود تقتحم مطارا روسيا احتجاجا على رحلة قادمة من إسرائيلذكرت وكالات أنباء روسية ووسائل التواصل الاجتماعي أن مئات الأشخاص اقتحموا، يوم الأحد، المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية احتجاجا على هبوط طائرة قادمة من تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةلحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي اقتحمت حشود ضخمة، أمس الأحد، المطار الرئيسي في داغستان؛ بحثًا عن مواطنين إسرائيليين بعد ورود أنباء عن وصول اقرأ أكثر ⮕