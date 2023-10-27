الكشف عن حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن

وينطلق اليوم مباراتي الرائد والفتح والطائي والرياض عند السادسة مساءً ويختتم بمواجهة الهلال لنظيره الأهلي عند التاسعة مساءً.

وينطلق اليوم مباراتي الرائد والفتح والطائي والرياض عند السادسة مساءً ويختتم بمواجهة الهلال لنظيره الأهلي عند التاسعة مساءً.

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الكشف عن حكام مباريات اليوم الخميس في دوري روشنأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الخميس في إطار فعاليات الجولة 11 من عمر دوري روشن للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕

أرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، اقرأ أكثر ⮕

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم في دوري روشن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالقنوات الناقلة لـ مباريات اليوم في دوري روشن تُفتتح منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز اقرأ أكثر ⮕

ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه المخيبة للآمال، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن اقرأ أكثر ⮕

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةاختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا تُختتم منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي لتحقيق اقرأ أكثر ⮕

قمة مثيرة بين الهلال والأهلي بالدوري السعودييبحث الهلال المتصدر عن إصابة عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف الأهلي الرابع، يوم الجمعة في المرحلة 11 من دوري 'روشن' السعودي للمحترفين، من خلال تعميق الفارق اقرأ أكثر ⮕