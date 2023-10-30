الكشف عن قطط معدّة للذبح والطبخ بالصين

تم إنقاذ عدد كبير من القطط من الذبح في إحدى المدن الصينية، بعدما رصد ناشطون صناديق خشبية تحتوي على القطط في إحدى المقابر، وقاموا بمراقبتها لمدة ستة أيام.

وبعد رؤية صناديق القطط تُرفع على شاحنة في مدينة تشانغ جياغانغ، أوقف النشطاء السيارة، واتصلوا بالشرطة التي اعترضت الشاحنة وكشفت عن تجارة غير مشروعة للحوم القطط، مما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الغذاء في البلاد.

وأثارت القصة، التي نُشرت على موقع الأخبار الصيني «ذا بيبر»، غضباً شديداً بين أفراد الشعب الصيني، حيث كتب الآلاف تعليقات غاضبة على منصة التواصل الاجتماعي «ويبو».

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