الكرملين يعلق على 'فكرة نادرة'

وكان جيفري ساكس، والذي يشغل منصب أستاذ ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، قد كتب في ، عن إخفاق المحافظين الأمريكيين الجدد في خطتهم لتطويق"الناتو" لروسيا في منطقة البحر الأسود، ودعا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها من مقترحات روسيا، ديسمبر 2021، بشأن الضمانات الأمنية، وطرح 4 عناصر أساسية للتوصل إلى اتفاق تشمل الموافقة على عدم تمدد"الناتو" شرقا، واتفاقا جديدا بشأن الأسلحة النووية، والاتفاق على حدود...

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر.

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة. headtopics.com

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.أنقرة تصدر توضيحا بخصوص"مقاتلات بريطانية قصفت غزة أقلعت من تركيا"

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن وقف إطلاق النار مع حركة"حماس" أمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية" للحركة.دخل النجم المصري محمد صلاح، قائمة تاريخية في فريقه ليفربول بعدما ساهم في فوزه على ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثية دون رد يوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

مرشح رئاسي أمريكي يطالب بقطع رؤوس قادة 'حماس' وتعليقها على الأوتاد في طرقات غزة (فيديو)طالب المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إسرائيل باستخدام كل قوتها للقضاء على 'حماس'، وقال إنه 'على الجيش الإسرائيلي أن يعلق رؤوس قادة 'حماس' على الأوتاد بطرقات قطاع غزة'. اقرأ أكثر ⮕

وزير الجيش الإسرائيلي السابق: مستعد لإعطاء حماس كل ما تريده مقابل استعادة أسراناقال وزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، إنه يتوجب على إسرائيل قبول فكرة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الخارجية الإيرانية يعلق على وقوع هجمات ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة..ويؤكد: 'أنتظر خطاب حسن نصرالله'علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، عن إعلان المسؤولين الأمريكيين، بأن المصالح الأمريكية تعرضت لهجمات في العراق وسوريا، قائلا إن دعم التوتر في المنطقة سيؤدي إلى ردود فعل، حسبما نقلت عنه وكالة (إرنا) الإيرانية. اقرأ أكثر ⮕

بيسكوف: بوتين يعقد اجتماعا يناقش محاولات الغرب استغلال أحداث الشرق الأوسطصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد اجتماع موسع اليوم لبحث محاولات الغرب استغلال أحداث الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع الروسي. اقرأ أكثر ⮕

«الكرملين»: أحداث مطار محج قلعة في داغستان ناتجة عن «مؤثر خارجي»قال «الكرملين»، اليوم، إن اقتحام حشد مناهض لإسرائيل مطار محج قلعة في داغستان، أمس، كان نتيجة «مؤثر خارجي». اقرأ أكثر ⮕

الكرملين: أحداث داغستان نتيجة للتدخل الخارجي وتأثير المعلوماتصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير حول الوضع في داغستان من هيئة الأمن الفدرالية ومن حاكم الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕