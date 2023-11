القمة العربية ـــ الأفريقية قمة الفرص والشراكات المتوازنة

ففي ظل التحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها النظام الدولي، تعمل الدول العربية في إطار جماعي وبجهود دؤوبة على تنويع شركائها الاستراتيجيين. وقد أتاح ذلك لها فرصاً لإقامة شراكات استراتيجية واعدة مع العديد من الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في العديد من المجالات.

الشراكة المتساوية: للتأكيد على مبدأ الشراكة المتساوية والاستفادة من التعاون التجاري والاقتصادي وفرص الاستثمارات، وهي أمور يمكن أن تساعد القارة على تحقيق أهدافها الخاصة المتعلقة بالبطالة والكفاءة الاقتصادية، وتساعد الدول العربية في الفرص الواعدة في هذه القارة، وتأمين المصادر التمويلية اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة في مختلف المجالات.

وتأتي أهمية القمة لما احتلته أفريقيا من مكانة مهمة للدول العربية؛ حيث تربطها علاقات تاريخية وثقافية واجتماعية ومخاطر مشتركة، وكانت بداية التعاون العربي - الأفريقي بتأطير ذلك عبر إيجاد روابط الشراكة والتعاون مع الدول الأفريقية، خاصة أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات تنوع كبيرة، وتقدم فرصاً استثمارية واقتصادية نوعية.

والتعاون العربي مع أفريقيا هو جزء من سياسات واضحة تستهدف بها الدول العربية تعزيز التفاعل وتبادل المصالح مع الأطراف الأخرى للاستفادة من التطورات الإقليمية والدولية في المسرح الدولي عبر الانفتاح خارجياً على التكتلات والدول غير العربية، والانخراط الإيجابي مع الدول الأفريقية من زوايا سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وأن تطوير ذلك سيسهم في تبني رؤية استراتيجية تساعد على وجود مخطط له لدعم العلاقات مع الدول الأفريقية على الأصعدة كافة.

إن من مبادئ الشراكة في العلاقات الدولية، توفر الرغبة المشتركة والموارد والفرص والتحديات المشتركة، وهي أمور توفر أرضية صلبة لشراكة استراتيجية مثمرة وطويلة الأمد بين الدول العربية والأفريقية. ويعمل الطرفان على توسيع جوانب هذه الشراكة لتشمل مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والصحة والرياضة والثقافة، علاوة على التحديات التي تواجه هذه الدول في مجال تكريس الاستقرار السياسي والأمني ومكافحة الإرهاب.

