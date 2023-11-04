القوات الأمنية تدعو إلى الإبلاغ عن حالات اعتداء على البيئة

وتدعو القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وتستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين في عدة مناطق بالمملكة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

:

SABQORG: تشديد الإجراءات للحفاظ على المواقع البيئية في المملكةشددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على المتنزهين بالمحافظة على مواقع التنزه وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدةً أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة للأنظمة، ويعرّض للعقوبة..ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر »

AAWSAT_NEWS: إسرائيل تربط الهدنة المؤقتة بإطلاق الرهائنبينما احتدم القتال على أطراف مدينة غزة وسط تقارير عن مواجهات من بيت إلى بيت ومن نفق إلى نفق بين مقاتلي «حماس» والجنود الإسرائيليين، رفضت تل أبيب مسعى واشنطن

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر »

ALYAUM: ضبط مخالف نقل ما يزيد على 20 م3 من الحطب المحلي بالمدينة المنورةضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله أكثر من 20 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر »

OKAZ_ONLINE: «الأمن البيئي» تضبط مخالفا لنظام البيئة لنقله حطبا محلياضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله أكثر من 20 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر »

ALWATANSA: ضبط 5 متاجرين بالحطب المحليضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين ومقيما من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 41 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض المدينة...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر »

RTARABIC: بالفيديو.. فرق الإطفاء تكافح حرائق الغابات في فالنسيا الإسبانيةأدى حريق غابات أججته الرياح الناجمة عن العاصفة 'سياران' إلى احتراق حوالي 2000 هكتار من الأراضي في شرق إسبانيا وأجبر 850 شخصا على الأقل في أربع بلدات على الهروب من منازلهم.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »