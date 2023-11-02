القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات واعتقالات بمناطق مختلفة في الضفة الغربية

من جهة أخرى، أصيب شابان، فجر اليوم الخميس، بشظايا الرصاص الحي، خلاله استهداف القوات الإسرائيلية سيارة كانا يستقلانها في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله. في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 6 مواطنين من بلدة نعلين غرب رام الله، بينهم طفلان.
وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجرا شابين، وقد اندلعت مواجهات بالمخيم أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي صوب منازل المواطنين.كما أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات في سلواد شرق رام الله.
ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.
تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.
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