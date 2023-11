القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات واعتقالات بمناطق مختلفة في الضفة الغربية

من جهة أخرى، أصيب شابان، فجر اليوم الخميس، بشظايا الرصاص الحي، خلاله استهداف القوات الإسرائيلية سيارة كانا يستقلانها في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله. في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 6 مواطنين من بلدة نعلين غرب رام الله، بينهم طفلان.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجرا شابين، وقد اندلعت مواجهات بالمخيم أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي صوب منازل المواطنين.كما أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات في سلواد شرق رام الله.

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: مقتل 3 فلسطينيين باقتحامات إسرائيلية لجنين وطولكرمقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في اقتحامات نفذها في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت تقارير فلسطينية.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: في ظل الحرب على غزة.. لماذا تُصعّد إسرائيل التوتر بالضفة الغربية؟اقتحامات إسرائيلية وعمليات قتل واعتقالات وتخريب واعتداءات للمستوطنين - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: الضفة تغلي.. مشاهد مهينة لعمال أوقفوا وعرّوهم من ملابسهمحال الضفة الغربية ليس أفضل بكثير على ما يبدو من غزة، وإن كان القطاع يتلقى الضربات الإسرائيلية الأعنف وسط حصيلة باهظة من القتلى.فالغضب منتشر في الضفة التي د

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: تفجير منزل نائب رئيس حماس في رام الله.. فيديو يوثقفيما تستمر الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعديات عدد من المستوطنين على فلسطينيين في اليوم الـ 25 للصراع الذي تفجر بين حماس وإسرائيل في السابع من

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: شهيدان بالضفة واعتقال 60 شخصاً في اقتحامات للاحتلال وتفجير منزل قيادي بحماساستُشهد مسنّ وطفل فلسطينيان، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي نفّذ اقتحامات ومداهمات لمدن الضفة الغربية، اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين، كما فجّرت قوات الاحتلال منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: إسرائيل اعتقلت أكثر من 1700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبرأفادت هيئات الأسرى الفلسطينية بارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين من مختلف أرجاء الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر 1740 شخصا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕