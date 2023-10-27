القوات الإسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين في اشتباكات بالضفة

ومع مواصلة إسرائيل الحرب للأسبوع الثالث حتى الآن على حركة «حماس» في قطاع غزة، كثّفت أيضاً العمليات التي تستهدف جماعات في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، واعتقال المئات. وقتل جندي إسرائيلي في أحد الاشتباكات.

وذكرت «وفا» أن الرجلين وفلسطينياً آخر قُتلوا في جنين، وقُتل رابع في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية، قائلة إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية منذ اندلاع الصراع بين «حماس» وإسرائيل يرتفع بذلك إلى 110، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1900.

وأوضح النادي، في بيانه، أنه «بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الحالي، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) إلى أكثر من 1530 حالة اعتقال». وأضاف أنه يجري تحويل معظم مَن يتم اعتقالهم في هذه الفترة إلى الاعتقال الإداري. headtopics.com

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على سؤال حول عدد القتلى في غزة: «حصلنا أيضاً على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد». ولم يحدد المصدر.

أرسلت فاطمة ابنها الأكبر بعد توقف القصف ليحضر إخوته، وبعد دقائق وصلوا... «كان ابني زين في حالة لا توصف من شدة الخوف الذي تعرّض له، كان يركض ويقول إنه شعر بقدميه لا تتحركان، والطريق للبيت بدت طويلة لا نهاية لها». headtopics.com

مغادرة الطلاب مدرستهم التي تبدو عليها آثار القصف والدمار بعد انتهاء الدوام في قرية قميناس شرق مدينة إدلب (الشرق الأوسط) ثُلث المدارس في سوريا لم يعد صالحاً للاستخدام، بناءً على إحصاءات الأمم المتحدة، التي تُبيّن حرمان أكثر من نصف الأطفال السوريين من التعليم. وأصدر «المركز السوري للعدالة والمساءلة» تقريراً في سبتمبر (أيلول) الماضي يبيّن فيه الاستهداف «المقصود» للمدارس خلال فترات الدوام المدرسي، مع عرضه 47 وثيقة حكومية، 40 منها من إدلب، توضح اختيار المنشآت التعليمية أهدافاً للقصف.

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

فيديو لاشتباكات في غزة بعد توغل إسرائيلي بمنطقة البريجأفادت مصادر محلية في غزة، اليوم الجمعة، بتوغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

مصادر فلسطينية: قتال عنيف يجري حاليا بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنيناقتحمت قوة إسرائيلية برفقة 40 آلية عسكرية مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل اعتقلت 94 فلسطينياً في الضفة الغربيةالقوات الإسرائيلية شنّت الليلة الماضية حتى فجر اليوم (الخميس)، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية طالت 94 فلسطينياً بينهم سبع سيدات. اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات في غزة بعد توغل إسرائيلي بمنطقة البريج | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةاشتباكات في غزة بعد توغل إسرائيلي بمنطقة البريج أفادت مصادر محلية في غزة، اليوم الجمعة، بتوغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، واندلاع اقرأ أكثر ⮕

وسائل الإعلام: الجيش الإسرائيلي يجري مناورات في منطقة مشابهة لقطاع غزةأفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' بأن القوات الإسرائيلية أجرت تدريبات في ميادين صممت بتضاريس مشابهة لقطاع غزة استعدادا لعملية برية في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

مقطع فيديو يوثق اقتحام القوات الإسرائيلية اليوم مدينة الخليلاقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕