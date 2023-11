القناة 13 الإسرائيلية تكشف عن زيارة مسؤولين إسرائيليين لمصر.. لهذه الغاية

وأضافت القناة أن مصر لا تنوي استقبال اللاجئين على أراضيها إلا أن الهدف من الزيارة محاولة إقناع المصريين بقبول استقبال المهجرين من قطاع غزة. وكانت العلاقات الإسرائيلية المصرية قد سادها توترات منذ بداية الحرب في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حول المعلومات والتحذيرات قبل الهجوم الذي شنته حركة حماس على مواقع للاحتلال الإسرائيلي والذي أدى إلى تصاعد في المواجهات والعمليات العسكرية.وذكرت القناة إنه يتم دراسة إمكانية نقل الجرحى من غزة إلى أوروبا عبر قطار جوي بمبادرة أوروبية اقترحها قادة في أوروبا ويتم تنسيقها مع إسرائيل.

ويتعبر مسؤولون إسرائيليون أن هذه المبادرة تروق للحكومة الإسرائيلية التي تعتبر أن إخراج الجرحى من المستشفيات سيسمح لجيش الاحتلال بشن هجمات أكثر عنفا على قطاع غزة وهي تدفع بمثل هذه الخطوات حتى لو لم تكن مشاركة بشكل فعلي فيها.سياسة

