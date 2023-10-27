القوات الأميركية تسقط مسيرة قرب قاعدة بالعراق

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ومنذ أسبوع شنت تلك الحركات المسلحة في العراق أكثر من 12 عملية استهدفت مقار للجيش الأميركي في عدة قواعد عسكرية عراقية، وكذلك في سوريا. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية والبرلمان إلى العمل على إغلاق السفارة الأميركية في العراق بسبب دعم أميركا لإسرائيل في الحرب في قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع.أعلنت مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، اليوم (الجمعة)، تعليق رحلاتها من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل.

ومن جهة ثانية، توعّد مستوطنون في الضفّة الغربيّة الفلسطينيين بـ«نكبة جديدة» على غرار عام 1948، تشمل القتل والتهجير. وقد فعلوا ذلك بوضع منشورات على مركبات المزارعين الفلسطينيين قرب بلدة ديراستيا، شمال غربي سلفيت (شمال). وتضمّنت تهديد المواطنين الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة، وأنّ عليهم مغادرة قراهم وبلداتهم والتوجّه إلى الأردنّ، وإذا لم يغادروها فسيتمّ الهجوم وتهجير الفلسطينيين بالقوّة. headtopics.com

وفي نابلس، اقتحمت القوات المدينة من الجهتين الشرقية والغربية، وسيّرت آلياتها في شوارعها. وقال الهلال الأحمر، إن 3 إصابات بالرصاص الحي إحداها بالصدر والظهر وقعت خلال المواجهات مع قوات الجيش في المدينة. كما قتل شاب في مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية في الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القتيل هو الأسير المحرر قسام عبد الحافظ، وقد قتله الجيش بإطلاق النار في المواجهات. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قلقيلية عن إضراب شامل حدادا على روح القتيل.

طفلان من عائلة نتيل كتبا اسميهما هاني وليان للتعرف على هوياتهما في مشرحة مستشفى في دير البلح إثر غارة جوية إسرائيلية على وسط قطاع غزة (أ.ب)

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البنتاغون: القوات الأمريكية في قاعدة أربيل بالعراق تعرضت لهجومأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن القوات الأمريكية في قاعدة أربيل الجوية بالعراق تعرضت لهجوم، دون وقوع إصابات. اقرأ أكثر ⮕

قاعدة مكتظة بالمقاتلات والطائرات.. أميركا تحشد بهذه الجزيرةتحدثت العديد من وسائل الإعلام اليونانية خلال الأيام الماضية عن بدء استخدام قاعدة 'إليوسيس' الجوية بالقرب من أثينا لعمليات القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب بغلق السفارة الأميركية في بغداداستهدفت فصائل عراقية مسلحة، الجمعة، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق بطائرة مسيرة. اقرأ أكثر ⮕

900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعاتقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن نحو 900 من القوات الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

ضغوط من الداخل الأميركي لـ'ضرب وكلاء إيران'.. وبايدن 'يدرس'يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا داخلية متزايدة لضرب وكلاء إيران الذين هاجموا وأصابوا بشكل متكرر القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك وفق تقرير لصحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية. اقرأ أكثر ⮕

العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيّرةحزب الله في لبنان قال إن جبهة المقاومة الإسلامية في العراق نفذت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد العسكرية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕