القصف الإسرائيلي على غزة يوقع المزيد من الضحايا.. وخروج 25 مستشفى من الخدمة

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق صفارات الإنذار في منطقة القدس، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، فيما أفاد إعلام فلسطيني بإطلاق"رشقة صاروخية ثقيلة" من قطاع غزة تجاه القدس، وأنه تردد دوي انفجارات في المدينة. وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية أخرى اليوم منها بئر السبع والنقب وأسدود وعسقلان.وأعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي مناطق أقرب إلى المستشفيات في غزة، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى إلى جانب آلاف الجرحى.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحافي إن عدد المصابين جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة زاد إلى 21048 مصابا. وأضاف:"لاحظنا ازدياد استهداف محيط المستشفيات ومنها المستشفى التركي ومستشفى القدس".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"العربية" و"الحدث" إن المساعدات التي دخلت قطاع غزة لا تلبي سوى 3% من الحاجة، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية خروج 25 مستشفى في قطاع غزة من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي. وطالب متحدث وزارة الصحة مصر مجددا بفتح معبر رفح، محذرا من كارثة صحية وبيئية في القطاع. headtopics.com

وكانت إسرائيل أنذرت سكان شمال قطاع غزة بضرورة التوجه نحو الجنوب لتجنب عملياتها العسكرية التي تتوسع في الشمال. ولم يمتثل الجميع لهذه التحذيرات، إذ بقي عشرات الآلاف في المنطقة. وكثفت إسرائيل منذ الجمعة نطاق عملياتها البرّية، وأعلنت زيادة عدد قواتها على الأرض. وقالت حركة حماس إن"الاشتباكات العنيفة" متواصلة على الأرض بين مقاتليها والجنود الإسرائيليين.

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله إلى مناطق إسرائيلية، وتسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضا 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية. headtopics.com

وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه ضرب"أكثر من 600" هدف في قطاع غزة"في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة". وأضاف في بيان"خلال اشتباكات مع إرهابيين في قطاع غزة، قتلت قوات الجيش عشرات الإرهابيين الذين تحصنوا في أبنية وأنفاق وحاولوا مهاجمة قواتنا".وأشار إلى أن إحدى طائراته استهدفت مبنى"كان في داخله نحو 20 من حركة حماس"، فيما ضربت أخرى"موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع" في منطقة جامعة الأزهر في مدينة غزة.

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