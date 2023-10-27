القسام: تصدينا لعملية إنزال بحري إسرائيلي على شاطئ رفح

أعلنت كتائب"القسام" الذراع المسلح لحركة"حماس"، الجمعة، التصدي لقوة إسرائيلية كانت تحاول تنفيذ عملية إنزال من شاطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان :"حاول العدو(إسرائيل) فجر اليوم الجمعة، القيام بعملية إبرارٍ (إنزال) على شاطئ رفح جنوب القطاع". وأضافت:"تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر".وتخوض إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7028 قتيلا، بينهم 2913 طفلا، و18484 مصابا.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

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