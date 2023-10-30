القسام تقصف مستوطنات في غلاف غزة بعشرات الصواريخ

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قصفا صاروخيا استهداف نتيفوت وغلاف غزة بنحو 40 صاروخا في الدفعة الأخيرة 3 صواريخ سقط في بلدة نتيفوت أدت إلى إصابة مباشرة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت مسؤوليتها عن قصف كيبوتس بيئري وصوفا بعدد من الرشقات الصاروخية.وزارة الداخلية في غزة: 11 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط القطاعمصادر عبرية: دمار في مبنى بنتيفوت جراء صواريخ أطلقت من غزة

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

الفصائل الفلسطينية تقصف الآن مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية تزامنا مع احتدام القتال شمال غزةدوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تقصف مستوطنة 'نتيفوت' وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزةأعلنت كتائب القسام، أنها قصفت مستوطنة 'نتيفوت' برشقة صاروخية، فيما دوت صافرات الإنذار في منطقة النقب الغربي ومحيط غلاف قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتنصل من هجمات حماس.. اتهم الأمن في تغريدة محذوفة أثارت عاصفةحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تغريدة على منصة 'إكس'، هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أ اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتنصل من مسؤولية هجمات حماس.. اتهم قادة الأمن في تغريدة محذوفةحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تغريدة على منصة 'إكس' هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتو اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تقصف 'ديمونا' جنوب إسرائيل برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقةدوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة وديمونة والنقب جنوب إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف آليات إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕