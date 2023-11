القصف المتبادل يتسع في جنوب لبنان

وقالت المصادر الميدانية إن هناك «عودة جزئية للمضطرين»، في إشارة إلى جمع المحاصيل أو متابعة الأعمال في المشاغل المهنية في البلدات، مثل ورش تصليح السيارات، أو محطات البنزين وغيرها، وهو أمر «لم يكن موجوداً في الأسبوعين الماضيين».

وتسببت الحرائق التي اندلعت في أطراف بلدة بليدا بانفجار عدد من الألغام، إذ اندلعت النيران في المنطقة جراء قصفها بقذائف ضوئية من قبل الجيش الإسرائيلي وتسببت بحريق كبير. ووفق التقرير، فإن الشهر الماضي «شهد ارتفاعاً في حصيلة القتلى يوازي ثلاثة أضعاف مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي الذي وصل فيه عدد الضحايا إلى 55 شخصاً».

ووفق تقرير «المرصد»، فإن أغلب عمليات «داعش» تم تنفيذها في محافظة دير الزور وعددها 106 عمليات، فضلاً عن تنفيذه 17 عملية في الرقة، وثلاث عمليات في حلب، و15 عملية في الحسكة». ودخل لبنان، الأربعاء، عامه الثاني في الشغور الرئاسي مع فشل المساعي والمبادرات الدولية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما تتولى الحكومة مهمة تصريف الأعمال منذ انتهاء انتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي في مايو (أيار) 2022. ويقاطع وزراء مسيحيون جلسات الحكومة بعد الشغور الرئاسي، معتبرين أنها لا تستطيع اتخاذ أي قرار بغياب رئيس للجمهورية.

ودافع ميقاتي عن حكومته في ظل الانتقادات التي تعرضت لها في السابق، قائلاً: «إذا قارنا الوضع بين اليوم والتاريخ ذاته من العام الفائت، عند حصول الشغور الرئاسي، لوجب علينا أن نقول إن الوضع أفضل بكثير مما كان عليه رغم كل المهاترات والحملات التي تُشن. وهذا الجهد مرده إلى عمل جميع الوزراء في وزاراتهم للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها»، وتابع: «حتى على الصعيد الاقتصادي، فالقاصي والداني يشهدان على الجهد الكبير المبذول».

