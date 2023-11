القائد العام للجيش الأوكراني يشيد بالطيران الروسي وبقدرات الحرب الإلكترونية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.زاخاروفا: تعلق على اعتراف نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء."عرض"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من"استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

AAWSAT_NEWS: انطلاق مؤتمر إعمار مناطق ليبيا المنكوبة بحضور أوروبي «محدود»حضر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، برفقة حماد وبحضور وفود الدول المشاركة في المؤتمر من كبرى الشركات الإقليمية والدولية.

ALYAUM: أمين الأمم المتحدة يدين انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزةأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق بشأن تصعيد الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وأدان انتهاكات القانون الدولي جراء ما يحصل في هذه الحرب.

SKYNEWSARABIA: حماس تتعهد بالإفراج عن رهائن أجانب.. وتحدد الموعدأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، أنه سيفرج عن رهائن أجانب 'خلال الأيام القادمة'، مؤكدا أن غزة ستصبح 'مقبرة' للجيش الإسرائيلي مع دخول الحرب يومها الخامس والعشرين.

SKYNEWSARABIA: في نقاط.. مقارنة بين القدرات العسكرية لإسرائيل وحماسمع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس مراحل متقدمة تنطوي على مواجهات برية مباشرة بين الطرفين، تكثر التساؤلات عن القدرات العسكرية للجيش الإسرائيلي ومسلحي الحركة، التي تحكم قطاع غزة المحاصر.

RTARABIC: الأمن الروسي يعتقل منسق محاولة اغتيال نائب أوكراني سابقأعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أحد سكان مدينة يالطا في جمهورية القرم، راقب عضو البرلمان الأوكراني السابق أوليغ تساريوف بتوجيه من استخبارات كييف التي حاولت اغتياله مؤخرا.

AA_ARABIC: إسرائيل: اعتقال 740 ناشطا من 'حماس' بالضفة منذ بدء الحرببينهم 30 خلال ساعات ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء وفق بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام 'الشاباك' - Anadolu Ajansı

