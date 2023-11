القاسمي يكشف عدم صحة تاريخية دراسة اللغات في العالم

ولفت حاكم الشارقة إلى الجهد الكبير الذي يُبذل لتنفيذ المعجم التاريخي، مستعرضاً مقارنة حول القاموس اللغوي لمملكة السويد الذي عمل عليه 137 شخصاً لمدة 140 سنة وكان نتاجه 39 مجلداً و33 ألف صفحة، بينما المعجم التاريخي للغة العربية يعمل عليه 500 من العلماء والمدققين والمحررين وعلى مدى ست سنوات سينهون 110 مجلدات وعدد صفحاته 81 ألف صفحة.

وتناول حاكم الشارقة المسميات التي يطلقها الباحثون على اللغات المختلفة، وقال «كثير من الباحثين الأجانب يقولون (اللغات الساميّة) منها الحبشية والبابلية والعِبرية...

وأشار رئيس هيئة الشارقة للكتاب محمد بن ركاض العامري إلى الإنجاز الجديد الذي حصده معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، إذ يستضيف أكثر من نصف بلدان العالم، من خلال الناشرين والعارضين الذين يمثلون 109 دول عالمية، ما يؤكد أن المعرض انتقل خلال السنوات الماضية من حاضر في المشهد، إلى صانع وقائد يمتلك رؤية ويعرف في أي الاتجاهات يمضي بالثقافة العربية والعالمية.

من جانبه، ألقى الكاتب والروائي إبراهيم الكوني كلمة بمناسبة تكريمه بشخصية العام الثقافية، توجه فيها بالشكر والتقدير إلى الدكتور سلطان على اختياره شخصية العام الثقافية.

