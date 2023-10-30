القبيبة المهجرة.. معالم تاريخية لا تندثر رغم سياسات الاحتلال المتعاقبة

ثلاث قرى تحمل اسم القبيبة، القرية الأولى تقع في قضاء القدس، والثانية تقع في قضاء الخليل، والثالثة في قضاء الرملة وهي التي سنتحدث عنها ببعض التفصيل وهي البلدة الأصلية لقائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف (أبو خالد) التي هاجر منها عام 1948.

القرية مبنية على مرتفع رسوبي في السهل الساحلي الأوسط وأراضيها سهلية منبسطة وترتفع نحو 30 مترا عن سطح البحر. يعود أصل كلمة قبيبة إلى كلمة قبة التي تم تصغيرها واشتق منها كلمة قبيبة، وتدل كلمة قبية على الأرض التي لا ترتفع ارتفاعا كبيرا عن سطح الأرض.

ورواية أخرى تقول إن تسمية القرية بهذا الاسم له علاقة وارتباط بطبيعة أرض القرية حيث أنها تشبه القبة إذ أنها مرتفعة من الوسط ومنخفضة من الأطراف لكونها مقامة على مرتفع جبلي لذلك أطلق عليها هذا الإسم. وكان قائد الحملة إبراهيم باشا ابن محمد علي فأعطى شاهين مسؤولية الالتزام بالضريبة على الأراضي بما يسمى"ضريبة الويركو" نظير خدماته في الجيش، وقد تعرف شاهين من خلال عمله على متصرف وحاكم يافا في ذلك الوقت وهو محمود أبو نبوت وتزوج من يافا وقوى روابط الصداقة مع حاكم يافا ثم انتقل إلى منطقة النبي روبين وقد وفر لهم المواد الغذائية التي يحتاجون إليها مقابل أن يكونوا تحت تصرفه وينفذون أوامره. headtopics.com

في أواخر القرن التاسع عشر، وصفت القبيبة بأنها قرية مبنية بالطوب على مرتفع من الأرض، ومن حولها بساتين مزروعة ومسيجة بالصبار. وفي أيام الانتداب، كانت المنازل مبنية بالطوب أو بالحجارة، ومتقاربة بعضها من بعض.وكان في القبيبة سوق صغيرة ومسجد ومدرسة ابتدائية، وكان للمدرسة، التي أُنشئت في عام 1929، ملحق زراعي مساحته 12 دونما، يتعلم التلامذة فيه أصول الزراعة العلمية وكان يؤمها 344 تلميذا في العام الدراسي 1945/1946.

وذكر المؤرخ الإسرائيلي بني موريس أن القرية احتلت في سياق"عملية براك" التي نفذها لواء غفعاتي، وكان اللواء بإمرة شمعون أفيدان الذي كان"لا يريد إلا قرى خالية فحسب" وذلك بحسب ما ذكر بني موريس.

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