القبض على 11 متهمًا وأكثر من 3.8 ملايين قرص مخدر بالرياض

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وترويجها فيها أسفرت عن ضبط (3,860,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وترويجها فيها أسفرت عن ضبط (3,860,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض.وتم القبض على المتورطين فيها وعددهم (11) متهمًا، وهم (7) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و(3) مواطنين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف. headtopics.com

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).فرضية بالجوف.. الإسعاف الجوي ينقل مصابًا بجلطة قلبية في 40 دقيقة

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ضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات اقرأ أكثر ⮕

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