القادسية يستأنف تدريباته تحت قيادة غونزاليس

عاود فريق القادسية الأول لكرة القدم تدريباته اليوم، عقب الفوز على الخلود في الجولة الثامنة لدوري يلو .ويسعى المدرب الأسباني غونزاليس لتحقيق الفوز في أول مباراة يقود فيها الفريق .

وتنوعت تدريبات القادسية مابين لياقية وأمور فنية، وأظهر لاعبو الفريق استعدادهم جميعا لخوض اللقاء المقبل من خلال حرصهم على بذل قصارى جهدهم في التدريبات. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب: "تم التواصل مع المدرب الأسباني ميشيل غونزاليس منذ قرابة الشهر والنصف، وهو مطلع على سير الفريق وشاهد جميع مبارياته الماضية ولديه التفاصيل كاملة عن الفريق واللاعبين، وهذا لن يشكل عقبة في الإشراف على الفريق في المباراتين المقبلتين قبل فترة التوقف.

اقرأ أكثر:

alyaum »

رسميًا.. القادسية يُعلن إقالة فاولر والتعاقد مع ميشيل غونزاليس لتدريب الفريقأعلنت إدارة نادي القادسية، عن إقالة المدرب الإنجليزي روبي فاولر، والتعاقد مع المدرب الإسباني ميشيل غونزاليس. اقرأ أكثر ⮕

جماهير الاتحاد تُطالب بإقالة نونو سانتو | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجماهير الاتحاد تُطالب بإقالة نونو سانتو أعربت الجماهير الاتحادية عن غضبها من أداء الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو، وطالبت الإدارة اقرأ أكثر ⮕

القادسية.. وصافة يلو بالخلودالقادسية.. وصافة يلو بالخلود اقرأ أكثر ⮕

إلى أي مدى يمكن أن يصل أستون فيلا تحت قيادة أوناي إيمري؟إيمري نجح في تحويل ملعب «فيلا بارك» إلى حصن منيع يصعب هزيمة الفريق عليه. اقرأ أكثر ⮕

القادسية السعودي ينفصل عن فاولر وغونزاليس «البديل»أنهى نادي القادسية المنافس في دوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم تعاقده مع مدربه الإنجليزي روبي فاولر الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

جيرارد يفتح صفحة الوحدة بالفيديو.. ويجهز اللاعبين بالتكتيكاستأنف فريق الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب رديف الأمير محمد بن فهد بالدمام استعداداً لمواجهة مضيفه فريق الوحدة| اقرأ أكثر ⮕