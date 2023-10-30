القادسية يطير الى الجوف غدا وتأهب لغونزاليس

من دوري يلو للدرجة الاولى ، وهي المباراة المرتقبة بين متصدر الدوري ووصيفه.وكان مدرب الفريق ميشيل غونزاليس الذي بدأ المهمة مطلع هذا الاسبوع خلفا للمدرب روبي فاولر قد ركز في التدريبات السابقة على الجانب اللياقي اضافة الى تنويع خطط الدفاع والهجوم والحذر من الخصم.

ومن المتوقع ان يجري غونزاليس بعض التغييرات في خطوط الفريق حسب رؤيته لمستويات اللاعبين في التدريبات مع رفع جاهزية اللاعبين الاجانب للاستفادة من خبرتهم للتواجد في الصدارة. يذكر ان فريق القادسية يتواجد في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق العروبة ، وينتظر القدساويون شكلا جديدا للفريق بقيادة المدرب غونزاليس.

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