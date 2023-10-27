القبض على 21 من عناصر «داعش» في غرب تركيا

وجاء القبض على هذه العناصر في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في أزمير أصدرت على أثره مذكرة توقيف بحق 26 شخصاً يشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي.

وقبل أيام ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 33 عراقياً وسورياً من المنتمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة أمنية بالعاصمة أنقرة، نُفذت بالتنسيق مع شعبة مكافحة الإرهاب، وشملت مداهمات على 39 عنواناً بأنحاء العاصمة للقبض على 39 مطلوباً من عناصر «داعش».

وشدد يرلي كايا على أن المعركة ضد التنظيمات الإرهابية والمتعاونين معها ستستمر بكل تصميم وإصرار، وسيتم تجفيف الموارد المالية للإرهابيين واحداً تلو الآخر. ورداً على سؤال: «هل يجب أن ينفذ الجيش عملية برية في غزة فوراً، أم من الأفضل الانتظار؟» رأى 49 في المائة من المستطلعين أنه يجب الانتظار، مقابل 29 في المائة اعتبروا أنه ينبغي شن الهجوم فوراً. headtopics.com

وتسلل مئات من عناصر «حركة حماس» إلى إسرائيل من قطاع غزة في 7 أكتوبر في هجوم غير مسبوق، ردّت عليه الدولة العبرية بحملة قصف مركز على قطاع غزة، وحشد قوات تحضيراً لهجوم بري. https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4631931-3-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8إسرائيليون تركوا سياراتهم واحتموا تحت طريق في تل أبيب بعد قصف صاروخي (أ.ف.ب)

وأكد الجيش الإسرائيلي بحسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب في وقت سابق الجمعة. وأضاف جشك أن هذه المناورات تتميز ايضا بمشاركة 200 مروحية قتالية ومروحية نقل، ستلتحق ببقية الوحدات في مسرح المناورات. headtopics.com

أكد «البيت الأبيض»، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، للتحذير من استهداف الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك بعد تعرض قوات أميركية للهجوم في العراق وسوريا.

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