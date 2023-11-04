الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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ALMOWATENNET: المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالمركزي المصري يثبت أسعار الفائدة أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، متماشيًا مع توقعات أغلب المحللين.

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ALARABİYA: 'المركزي' المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التواليقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك ال

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RTARABIC: الدولار يزيد جاذبية السلع الأولية.. ارتفاع أسعار الذهب الأسودتواصل أسعار النفط الارتفاع بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة ما زاد من جاذبية السلع الأولية، وصعدت عقود 'برنت' اليوم الجمعة فوق مستوى 87 دولارا للبرميل.

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SKYNEWSARABİA: الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف جديدة بأقل من المتوقع في أكتوبرأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في أكتوبر الماضي بأقل من التوقعات، وهو ما قد يشجع الفيدرالي الأميركي على التوقف عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

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SKYNEWSARABİA: إلى متى يستمر الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة؟منذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في معركته ضد التضخم قبل نحو 18 شهراً، أصر على توضيح أمر محدد وهو أن الخيارات كافة لابد أن تظل مطروحة على الطاولة في كل الأوقات.

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ALYAUM: البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغييرقال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس.

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