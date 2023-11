الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

وقال الفيدرالي في بيان إن لجنة السوق المفتوحة قررت الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 5.25-5.50 بالمئة. وذكر أن المؤشرات الأخيرة، تظهر أن النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري، قابله اعتدال في أرقام الوظائف الجديدة، والتي كانت في وقت سابق تسجل أرقاما مرتفعة، قبل أن تتباطأ على وقع أسعار الفائدة القوية.

وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية المسجلة، هي الأعلى منذ مطلع 2001، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي. ومنذ مارس/ آذار 2022 رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في محاولة لترويض التضخم الذي سجل قمة 41 عاما، في يونيو/ حزيران 2022 عند 9.1 بالمئة، قبل أن يتباطأ لاحقا قرب 3.7 بالمئة.

وذكر الفيدرالي في بيانه اليوم، أن لجنة السوق المفتوحة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، وخفض التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة على المدى الطويل.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأميركيقررت بنوك مركزية خليجية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أسوة بتحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأرب

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: المركزي الأمريكي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير /عاجلأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأمريكي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: المركزي الأمريكي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير /عاجلأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأمريكي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: باول: سنأخذ في الحسبان الأثر التراكمي للتشديد النقديأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال رفعها لاحقاً لمواصلة تباطؤ التضخم.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع عقب تثبيت سعر الفائدة الأمريكيةتراجعت أسعار النفط نحو 1 % إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع نتيجة صعود الدولار، وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕