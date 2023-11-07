الفرق الألمانية والفرنسية تتجنب الهزيمة في الدوريات الوطنية

في الدوري الألماني نجح المتصدر باير ليفركوزن ووصيفه بايرن ميونخ في تجنب الهزيمة حتى الآن. وتجنب نيس، متصدر الدوري الفرنسي الخسارة أيضًا حتى الآن، فيما لا يوجد فريق في الدوري الإسباني تمكن من تفادي الخسارة.وفي الدوري الإيطالي تعرضت كل الفرق للخسارة، وكذلك في الدوري الإنجليزي إذ تكبد توتنهام الخسارة الأولى له في البطولة عندما سقط أمس بنتيجة 4-1 أمام تشيلسي.

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